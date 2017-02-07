Титаник в Закарпатье и секреты изготовления трембиты (ВИДЕО)
08.02.2017 (10:16)
Путешествие зимним Закарпатьем
"Затрак с 1+1" продолжает свое путешествие по зимнему Закарпатью. На этот раз вы узнаете, как Титаник доплыл до Карпат и увидите, как делают карпатский будильник - трембиту.
В прошлом выпуске "Затрак с 1+1" побывал в селе Квасы, которое славится своими целебными минеральными водами и показал, как готовится настоящая гуцульская пицца: Закарпатские целебные минеральные источники и гуцульская пицца (ВИДЕО)