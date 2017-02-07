Закарпатская полиция задержала микроавтобус с "левой" водкой и коньяком

08.02.2017 (11:40)

В Закарпатье полиция задержала микроавтобус с алкоголем без документов

Житель Хуста перевозил в «Мерседесе» два десятка ящиков алкогольных изделий, документы на которые вызвали у правоохранителей Свалявы сомнение. Машина с товаром задержана, полиция проводит по данному факту проверку.

Вечером 7 февраля свалявские полицейские из группы быстрого реагирования остановили на дороге между селами Дусино и Стройное Свалявского района микроавтобус «Мерседес», водитель которого нарушил правила дорожного движения (ехал без включенных фар). За рулем иномарки находился 37-летний житель г. Хуст.

При осмотре автомобиля полиция обнаружила два десятка ящиков водки различных наименований и коньяк. В то же время, в товарно-транспортной накладной, которую предъявил водитель, было отмечено лишь 30 бутылок водки, которую везут из Хуста в Сваляву. Поэтому для выяснения обстоятельств дела машину с грузом задержали на спецплощадку полиции. По данному факту ведется проверка.

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