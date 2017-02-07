Из Закарпатья в Венгрию нанесло ледяных глыб, ожидается подтопление (ФОТО)

08.02.2017 (12:20)

В Венгрии ожидается подтопление

Хотя за последние сутки уровень воды в Тисе на Закарпатье начал спадать, однако в Венгрии готовятся к возможному подтоплению сельскохозяйственных угодий.

Огромные глыбы льда приплыли из Закарпатья, а их таяние вызвало поднятие уровня воды реке в районе Вашарошнаменя только за один день больше, чем на 70 см. Сейчас мощный ледоход длиной 18 км наблюдается от пограничного Журка до Тисамодьороша - проплывают глыбы до 150 см толщиной.

Так как земля промерзла вода не успевает просачиваться, поэтому в области Сабольч-Сатмар-Берег ожидают возможного подтопления. Хотя аварийные насосы работают по 12:00, однако это не помогает.

Зато аграрии говорят, что если в ближайшие дни будет падать дождь и сохранится температура плюс 7-8 градусов по Цельсию, это позволит уровню воды снизиться.

- Для зерновых культур не должно быть особых проблем. Но если бы подобная ситуация произошла в январе, зерновым было бы предоставлено более крупного ущерба из-за перемерзания, - говорят венгерские аграрии.





Напомним, вчера На Закарпатье в реках поднялась вода из-за ледяного затора в Венгрии



