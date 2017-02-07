На границе в Закарпатье изъяли "Шкоду" с поддельными документами

08.02.2017 (13:35)

Закарпатские пограничники обнаружили "Шкоду" с поддельной доверенностью

В пункте пропуска "Тиса" пограничники Чопского отряда совместно с фискалами обратили внимание на автомобиль «SKODA Octavia» немецкой регистрации.

Как выяснилось во время оформления легковика, доверенность на право пользования авто, а именно: подпись нотариуса, который заверил документ, является поддельной.

Таким образом, наш соотечественник пытался ввезти автомобиль на территорию Украины.



Транспортное средство изъято таможней, сумма оценки составила более 36 000 гривен.

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