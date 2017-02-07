Кабмин назначил Трояна заместителем главы МВД Авакова

08.02.2017 (14:19)

Вадим Троян назначен заместителем министра внутренних дел Украины

Кабинет министров Украины назначил первого заместителя председателя Национальной полиции Вадима Трояна заместителем министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Об этом заявил министр Кабинета министров Александр Саенко.

"Назначили заместителя министра внутренних дел Трояна", - сказал он.

Напомним, сегодня Экс-начальник УМВД Закарпатья Сергей Князев возглавил Нацполицию Украины. Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что кандидатуру Князева ему рекомендовала номинационная комиссия.



