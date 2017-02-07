Жуткие кадры после взрыва в кабинете убитого комбата Гиви (ВИДЕО)
08.02.2017 (14:46)
Кабинет Гиви сильно выгорел после взрыва
В Интернете появилось видео из кабинета командира подразделения ДНР "Сомали" Михаила Толстых, известного под позывным Гиви, в котором он был убит сегодня рано утром.
На кадрах видно, что помещения здания сильно выгорели после взрыва.
По предварительным данным, убийцы использовали реактивный пехотный огнемёт "Шмель" в качестве оружия, что объясняет большую площадь пожара после взрыва.
В настоящий момент на месте проводятся оперативно-следственные действия, работают сотрудники МЧС и силовых структур так званой ДНР. По предварительным данным, причина гибели — теракт.