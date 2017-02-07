Жуткие кадры после взрыва в кабинете убитого комбата Гиви (ВИДЕО)

08.02.2017 (14:46)

Кабинет Гиви сильно выгорел после взрыва

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В Интернете появилось видео из кабинета командира подразделения ДНР "Сомали" Михаила Толстых, известного под позывным Гиви, в котором он был убит сегодня рано утром.На кадрах видно, что помещения здания сильно выгорели после взрыва.По предварительным данным, убийцы использовали реактивный пехотный огнемёт "Шмель" в качестве оружия, что объясняет большую площадь пожара после взрыва.В настоящий момент на месте проводятся оперативно-следственные действия, работают сотрудники МЧС и силовых структур так званой ДНР. По предварительным данным, причина гибели — теракт.