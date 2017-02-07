С подачи Кабмина в Украине скоро появится албанская мафия

08.02.2017 (14:47)

Преступные группировки, состоящие из этнических албанцев, обживают Европу

Кабинет Министров в среду намерен рассмотреть проект постановления относительно утверждения соглашения с Советом Министров Республики Албания о взаимной отмене визовых требований.

Этот вопрос внесен в повестку дня заседания КМУ, размещенном на Правительственном портале.

Тяжело понять, чем руководствуются МИД Украины, Кабмин и администрации президента отменяя визовый режим с самой криминальной страной Европы!!!

Преступные группировки, состоящие из этнических албанцев, активно обживают Западную Европу. За последние годы албанские диаспоры значительно увеличились в Италии, Великобритании, Австрии, Германии, Швейцарии, Норвегии, Польше, Чехии и еще в нескольких европейских странах. Многие из таких нежеланных гостей - выходцы из Косово.

Албанская мафия специализируется на торговле людьми, контрабанде алкоголя и табака, контролируя проституцию, кражи автомобилей и рэкет. По данным Управления по борьбе с наркотиками США албанская мафия обеспечивает до 40% героинового трафика на североамериканский континент по балканскому маршруту.

Так что украинцам, особенно сотрудникам правоохранительных органов, придется в срочном порядке взяться за учебник албанского языка.

В соцсетях справедливо замечают, что безвиз с Албанией - неадекватная замена безвиза с Евросоюзом.