Берега Ужа завалены ледовыми глыбами (ФОТО)

|В Ужгороде образовался склад ледовых глыб
На Студенческой набережной в Ужгороде после ледяного паводка образовался состав ледовых глыб.
Находится он за стадионом «Авангард», в месте, где Уж делает большой крюк.
Там сейчас скопилось сотни тонн гигантских глыб. Их длина составляет около километра, а толщина - выше колена.
Хотя в центре города лед на набережных уже подтаял, здесь он до сих пор лежит почти в нетронутом виде. Местами куски льда награждены один на другой и напоминают пазлы, высотой более метра.
Причудливые конструкции похожи на ледяное поле.
В солнечную погоду они переливаются на солнце разными цветами и удивляют красотой.
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