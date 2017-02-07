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Берега Ужа завалены ледовыми глыбами (ФОТО)

08.02.2017 (15:27)
В Ужгороде образовался склад ледовых глыб
В Ужгороде образовался склад ледовых глыб

На Студенческой набережной в Ужгороде после ледяного паводка образовался состав ледовых глыб.

Находится он за стадионом «Авангард», в месте, где Уж делает большой крюк.

Там сейчас скопилось сотни тонн гигантских глыб. Их длина составляет около километра, а толщина - выше колена.

Хотя в центре города лед на набережных уже подтаял, здесь он до сих пор лежит почти в нетронутом виде. Местами куски льда награждены один на другой и напоминают пазлы, высотой более метра.

Причудливые конструкции похожи на ледяное поле.

В солнечную погоду они переливаются на солнце разными цветами и удивляют красотой.
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Интернет-издание
UA- Reporter.com
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