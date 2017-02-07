Ужгородские дорожники изобрели новый метод ремонта дорог (ФОТО)

08.02.2017 (16:53)

Ремонт дорог по-ужгородски

В Ужгород вернулись мороз и снег, и это означает, что пришло время ремонтировать дороги. Сейчас в Ужгороде практикуют стиль "хай-тек": насыпают в яму щебень и поливают водой на морозе.

Об этом в "Фейсбуке" написал Ужгорода Andrey Kirilyuk: "Hi-tech ремонт дорог по-ужгородски. А че, нормально, насыпать в ямы щебень и полить водой на морозе - надежно и качественно. Думаю, стоит, тем кто это придумал запатентлвать изобретение. А то, не дай Бог, еще кто-то технологии похитит".

-

В центре Ужгорода брусчатка пошла волнами (ВИДЕО)



