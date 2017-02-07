В селе возле Ужгорода жестоко убили одинокую пенсионерку

08.02.2017 (17:42)

Жестокое убийство пенсионерки в селе возле Ужгорода

В селе Сюрте Ужгородского района произошло жестокое убийство пенсионерки. Сейчас на месте убийства работают следователи, которые обнесли один из домов в самом центре села ограждающей лентой.

Полиция ничего не комментирует, однако местные жители рассказывают, что было жестоко убита женщина-пенсионерка.

По словам местных жителей, женщину нашли мертвой привязанной к стулу, рот был заклеен скотчем и она была вся избита.

Местные говорят, которые женщину могли убить, чтобы отобрать у нее пенсию. Известно также, что женщина жила одна.

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