Германия официально поддержала своего посла - выборы на Донбассе будут

08.02.2017 (18:47)

Военная победа на Донбассе над Россией невозможна

Слова посла Германии в Украине Эрнста Райхеля о возможности выборов на Донбассе до выведения оттуда российских войск не противоречат позиции официального Берлина. Об этом заявил представитель МИД ФРГ Мартин Шефер, передает "Укринформ".

"Ни в коем случае это не противоречит нашей позиции: наши усилия направлены на то, чтобы вернуть Украину суверенитет над всей ее территорией… На это направлены и Минские договоренности", - сказал он, отметив, что региональные выборы, по условиям Минских соглашений, могут быть проведены тогда, когда "обе стороны достигнут понимания по их модальностям".

На просьбу прокомментировать слова Райхеля о наличии российских войск на Донбассе, он сказал, что "не может утверждать, что такие регулярные войска есть на занимаемых сепаратистами территориях".

Накануне чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине Эрнст Райхель заявил, что проведение выборов на территории Донбасса возможно до выведения оттуда российских военных подразделений. Кроме того, он отметил, что военная победа на Донбассе над Россией невозможна...



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