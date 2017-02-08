Погода в Закарпатье и Ужгороде в четверг, 9 февраля 2017 г.

09.02.2017 (06:09)

В Ужгороде облачная погода, без существенных осадков

В Закарпатской области переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах большей части области гололедица. Ветер северо-западный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 1-6 ° мороза, днем 1-6 ° тепла, в горах местами до 2 ° мороза.

С утра и до самого вечера небо в Ужгороде будет скрыто за облаками. Утро и день пройдут без осадков. Вечером возможен мелкий снег. Ночью и утром слабый туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 1-3 ° мороза, днем 4-6 ° тепла.

Температура за последние 130 лет 9 февраля:

МАКС: 12.1° (1966)

МИН: -22.0° (2005)

Народный прогноз погоды: 9 февраля отмечается перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста из г. Коман в г. Константинополь.

Несмотря на то, что этот месяц считается самым холодным, в этот день случались оттепели. Но были они непродолжительными. Поэтому в народе говорили: «Февральская оттепель ничего не стоит». В этот день наши предки наблюдали за облаками: если облака идут против ветра — к снегу. На снегопад также указывал дым из трубы: если он стелился по земле без ветра, следовало ожидать снега.