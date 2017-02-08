Курс валют на 9 февраля (+ новости экономики)

09.02.2017 (08:27)

Курс валют в банках Ужгорода 9 февраля

Национальный банк немного укрепил ослабшую гривну, американская валюта, как и евро упали в официальных курсах НБУ.

Официальный курс НБУ гривны относительно иностранных валют на четверг, 9 февраля:

100 дол. — 2691,2499 грн. - подешевел на 12 коп.

100 євро — 2870,2180 грн. - подешевела на 16 коп.

10 российских рублей — 4,5221 грн. - подешевел на 4 коп.

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Национальний банк Украины (НБУ) смягчил требования по покупке банками иностранной валюты на межбанковском валютном рынке. Соответствующие изменения вступают в силу с 9 февраля 2017 года.

До сих пор общий объем покупки банками иностранных валют и банковских металлов за гривн. не мог превышать объема их продажи более чем на 0,1% от размера регулятивного капитала банка (в эквиваленте). Отныне размер чистой покупки банками валюты сможет больше – до 0,5% от размера регулятивного капитала банка (в эквиваленте).