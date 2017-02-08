Цены на дизтопливо и бензин в Украине будут только расти (ВИДЕО)

09.02.2017 (09:04)

Украинцев ждет подорожание бензина и дизеля

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По оценкам экспертов, несмотря на стабилизацию гривны, цены на бензин продолжит расти, а рынок сократится на 40%.К тому же, уже через несколько месяцев стоимость популярного топлива А-95 пересечет психологический рубеж и составит 30 гривен за литр. На повышение цен повлияет повышение акциза, подорожание нефти на мировых рынках и валютные колебания в Украине."На сегодняшний день цена имеет очень большую валютную составляющую. Контрактовая цена определяется по курсу Национального банка, валютные платежи уплачиваются по пересчету курса Национального банка. Однако мы должны понимать, что если гривна теряет одну гривну к стоимости доллара, это автоматически означает основания для увеличения цены на бензин минимум на 75 копеек", - рассказал эксперт топливного рынка Леонид Косянчук.Из-за повышения акциза, вырастут цены и на дизельное топливо."Повышение акцизов, первое, которое состоялось с первого января, второе, которое состоится с первого апреля - это на самом деле выровняет даже. По моим убеждениям, мы будем иметь европейскую ситуацию, когда дизельное топливо будет в ту же цену, что и 95-й бензин, или даже превышать его", - считает Косянчук.Более оптимистичная ситуация на рынке сжиженного газа. Он, по расчетам экспертов, и в дальнейшем будет дешеветь."В течение месяца цены на сжиженный газ снизились более чем на 10%. Это связано с тем, что появилась возможность у компаний закупать отдельно пропан и отдельно бутан. Сжиженный нефтяной газ продолжит дешеветь, хотя и не так быстро, как несколько недель назад", - рассказал директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.Несмотря на дорогой бензин, спрос на него будет только расти из-за оживления экономики, уверяют эксперты. В течение года объемы продаж топлива могут вырасти почти на 15%.