Во Львове на фасаде генконсульства Польши написали "Наша земля"

09.02.2017 (09:50)

Во Львове очередной акт вандализма против Польши

В ночь на среду, 8 февраля, неизвестные написали на заборе генерального консульства Польши во Львове фразу «Наша земля», а на самом здании поставили несколько пятен красного цвета. Об этом сообщили в управлении Национальной полиции во Львовской области.

«Около 4:30 на оперативную линию 102 позвонила гражданка, которая стала очевидицей того, как неизвестный сделал надпись белой краской на заборе Генерального консульства Республики Польша во Львове, расположенной по улице Ивана Франко», – говорится в сообщении.

На фасаде здания было обнаружено два пятна красного цвета, а на заборе надпись «Наша земля», сделанный белой краской.

По данному факту работники Галицкого отдела полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – штраф от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

В свою очередь, Министерство иностранных дел Украины решительно осудило акт вандализма.

«Системность, с которой злоумышленники совершают акты вандализма и надругательства, свидетельствует о заинтересованности третьей стороны нанести вред украинско-польским отношениям», – отметила пресс-служба МИД.

Проводится расследование, правоохранители устанавливают лицо, причастное к совершению правонарушения.

Скорее всего этими злоумышленниками окажутся Путин, Сурков и Шойгу... Луценко надо проверить алиби у Путина! !

Еще больше удивляет отсутствие реакции МИД Украины и лично Климкина-Чугункина на то, как дебил-нардеп разрисовал фрагмент Берлинской стены возле посольства ФРГ (ФОТО)

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