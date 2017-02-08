ДТП на Закарпатье: 7-летний ребенок попал в реанимацию (ФОТО)

09.02.2017 (10:35)

В Закарпатье "ВАЗ-2107" сбил 7-летнюю девочку

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП в пгт. Ясиня Раховского района, во время котором автомобиль "ВАЗ-2107" сбил 7-летнюю девочку.

Вчера, 8 февраля, около 14 часов на автодороге Мукачево-Рогатин в пгт.Ясиня Раховского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала 7-летняя местная девочка. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и группа быстрого реагирования полиции.

Правоохранители установили, что 36-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2107», житель м.Рахова, совершил наезд на ребенка, которая перебегала дорогу в неустановленном месте.

В результате ДТП 7-летняя девочка получила травмы и помещена в реанимацию Раховской районной больницы. Ее уже прооперировали, состояние потерпевшей стабильное.

Полиция начала по данному факту уголовное производство по ст.286 ч.1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения). Автомобиль помещен на штрафплощадку Раховского полиции. Обстоятельства ДТП выясняют следователи.

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