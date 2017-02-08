В Мукачево полиция задержала юношу с наркотиками (ФОТО)

09.02.2017 (10:49)

Мукачевские оперативники задержали парня с наркотиками

Криминальная полиция задержала мукачевца, в кармане которого обнаружили два пакетика с веществом, внешне похожим на наркотики.

Вчера, 8 февраля, по ул. Ивана Франко мукачевские оперативные сотрудники полиции заметили парня, который заметив правоохранителей, ускорил шаг и пытался что-то скрыть. Полицейские решили проверить парня, ведь его поведение вызвало подозрение. Для установления личности парня, он был доставлен в отдел полиции. Как выяснилось 19-летний юноша уже был судим за грабеж.

В ходе поверхностного осмотра в кармане куртки следователь нашел два полиэтиленовых пакетика с содержанием вещества растительного происхождения, внешне похожего на марихуану. Вес изъятого около 15 граммов. Парень объяснил, что это зелье приготовил для собственного употребления.

Изъятое вещество направлено на исследование. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 1 статьи 307 Уголовного кодекса Украини, то есть незаконнного хранения наркотических веществ. Расследование продолжается.

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