ВЫХОДНЫЕ НАДО ПРОВОДИТЬ КЛАССИЧЕСКИ! НА СЦЕНЕ ДРАМТЕАТРА ОЖИВЕТ ПОВЕСТЬ ГОГОЛЯ

09.02.2017 (11:05)

25 февраля в Ужгороде покажут "Ночь перед Рождеством"

Украсьте вечер 25 февраля просмотром музыкальной комедии на 1 действие "Ночь перед Рождеством", которая состоится в помещении Закарпатского областного драмтеатра в Ужгороде.

Именно этим невероятным зрелищем стоит провести достойное прощание с зимой, ведь это пора милых сердцу праздников, время, когда взрослые ненадолго возвращаются в свое детство, вспоминая сказочные моменты снежных пейзажей и уютной атмосферы!

Музыкальная комедия «Ночь перед Рождеством» - это современное, очень креативное прочтения режиссером-постановщиком, заслуженным артистом Украины Андреем Бакировым одноименной повести Николая Гоголя.

Вы окунетесь в сказочную атмосферу волшебной Рождественской ночи, где причудливо переплетаются древние легенды и картины жизни украинского села, реальное и воображаемое, фантастическое и комическое. Захватывающие ритмы хореографических композиций, колоритные сценические образы, созданные ярким актерским ансамблем, несомненно, произведут глубокое впечатление на каждого, кто познакомится с новационной работой лучших театральных актеров Украины.

Билеты можно приобрести в кассе драмтеатра либо на сайте concert.ua.

Справки и заказы по тел.: 0990291