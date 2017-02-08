На КПП "Ужгород" конфисковали напакованный сигаретами "Renault" (ФОТО)

|Закарпатские таможенники изъяли "Renault" напакованный сигаретами
Сегодня, 9 февраля 2017 года, на пункте пропуска «Ужгород» работники Закарпатской таможни ГФС разоблачили нашего соотечественника при попытке незаконного перемещения сигарет в Словакию.
Гражданин заехал на полосу «зеленый коридор» на автомобиле «Рено» с регистрационным номером Украины.
Благодаря эффективно проведенной аналитической работе и имеющейся информации о возможном нарушении таможенного законодательства гражданином Украины, специалисты управления противодействия таможенным правонарушениям Закарпатской таможни ГФС отправили транспортное средство для проведения углубленного осмотра.
Перед началом осмотра проведен опрос гражданина, в ходе которого он отрицал наличие у него товаров и предметов, запрещенных или ограниченных к вывозу с таможенной территории Украины, а также скрытых от таможенного контроля.
Поэтому во время осмотра транспортного средства, закарпатские таможенники совместно с пограничниками обнаружили скрытые от таможенного контроля в специально изготовленных тайниках сигареты, общим количеством 3522 пачки сигарет, торговых марок «ROTHMANS», «MARLBORO» и «KENT» с акцизными марками Украины .
Составлен протокол о нарушении таможенных правил, действия гражданина квалифицированы по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.
На основании статьи 511 Таможенного кодекса Украины, по протоколу о нарушении таможенных правил, сигареты стоимостью более 70 тыс грн и автомобиль, стоимостью более 150 тыс. грн, изъяты.
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