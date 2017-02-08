На Закарпатье в Тисе продолжается подъем воды

09.02.2017 (13:22)

В Тисе возле Чопа уровень воды продолжает увеличиваться

Уровень воды в реке Тиса возле г. Чоп на украинско-венгерской границе продолжает увеличиваться. По состоянию на 10.00 четверга (9.02) высота паводковой волны достигла 9,5 метров. До уровня разрушительного паводка 2001 не хватает 47 сантиметров.

- Причина увеличения уровня воды в том, что на территории соседней Венгрии, начиная от г.Захонь до г.Токай, на Тисе образовался ледовый затор длиной более 20 километров, - сообщает Геннадий Москаль. - А после Токая Тиса все еще покрыта сплошным льдом. Пробка подпирает воду и существенно уменьшает пропускную способность реки, поэтому уровень воды в Тисе возле Чопа продолжает увеличиваться. Сейчас высота волны - одна из крупнейших за последние 15 лет.

Угрозы подтопления Закарпатья пока нет, дамбы в Чопе надежные и достигают 12 метров высоты. Однако в Венгрии в случае новых осадков и формирования еще одной паводковой волны возможен выход воды из русла и подтопления населенных пунктов. Сейчас венгерские водники пытаются освободить русло Тисы с помощью ледоколов. В р.Латорица влзле Чопа поводковая волна уже начала медленно идти на убыль. Закарпатские водники продолжают откачивать насосными станциями воду из сельскохозяйственных угодий в Ужгородском, Береговском и Виноградовском районах.

-

Из Закарпатья в Венгрию нанесло ледяных глыб, ожидается подтопление (ФОТО)



