В Ужгороде можно получить международное водительское удостоверение

09.02.2017 (13:54)

В Ужгороде начали выдавать международные водительские удостоверения

С сегодняшнего дня, 9 февраля, территориальные сервисные центры МВД начали выдавать международные водительские права. В Ужгороде новый сервисный центр МВД находится на улице Кошевого, 4.

"Международное водительское удостоверение - это новая услуга сервисных центров МВД, которая никогда ранее не была доступна в МРЭО. Получить международное водительское удостоверение можно только при наличии национального водительского удостоверения, при этом национальное удостоверение не изымается", - пояснил руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

По его словам, удостоверения, согласно международным нормам, выглядит как небольшая картонная книжечка.

"Благодаря ему расширяется перечень стран, где граждане смогут пользоваться транспортными средствами, а также оно имеет важное значение для граждан, длительное время находящихся за рубежом", - добавил он.

Кроме этого в сервис-центре отметили, что получение международного водительского удостоверения позволит управлять транспортными средствами на территории тех стран, присоединившихся к Женевской Конвенции о дорожном движении в 1949 году, в свою очередь национальным удостоверением можно было пользоваться только на территории стран, присоединившихся к Венской конвенции о дорожном движении 1968 года.

Международное водительское удостоверение выдается на месте, без сдачи экзаменов на основании национального водительского удостоверения сроком действия на 3 года, стоимость услуги составит 34 грн 16 коп.

Напомним, в конце января В Ужгороде начал работу новый сервисный центр МВД (ФОТО)



