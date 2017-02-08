Полиция Закарпатья предупредила о появлении ям на дорогах

09.02.2017 (14:15)

Внимание! Гололедица и ямы на дорогах!

На своей странице в ФБ Патрульная полиция Ужгорода и Мукачево написала предостережение водителям.

"Внимание! Гололедица! Уважаемые участники дорожного движения! Сейчас на дорогах из-за резких изменения температурного режима наблюдается гололедица, в результате которой значительно ухудшается сцепление колес с поверхностью дорог и увеличивается количество ДТП. Также в связи с резкими изменениями погодных условий возникли дополнительные ямы на дорогах.

Будьте осторожны но не подвергайте опасности", - предупредила Патрульная полиция Ужгорода и Мукачево.

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