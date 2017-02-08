Цыганские крестины в Словакии - богатству нет предела (ВИДЕО)
09.02.2017 (14:38)
Богатые цыганские крестины в Словакии
Золотая соска, 52-сантиметровый костюм за 650 евро и гости увешаные золотом - так провели крестины в цыганской семье в соседних с Ужгородом словацких Михаловцах.
В этой семье три недели назад родился третий ребенок. Шикарные крестины которые устроила цыганская семья выглядели демонстрацией богатства.
Комментарии
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A вы што собi думaєтe – цигaнискa нe суть тaкi люди, як тотi нeкопчонї? У тых нeкопчоных, ото гибы бiлых, у свiтї проходить дaлшоє збогaчiня БОГAТЫХ и при тому єдночaсно дaлшоє обнищaня тых ХУДОБНЫХ. Цигaнискa мaвуть свойих королюв–вaйдув, тaк што усьо ОК, т.є. КОХEЙ.