Фигуранты коррупционного скандала в мэрии Ужгорода внесли залог (ВИДЕО)
09.02.2017 (19:25)
Коррупционный скандал в Ужгородском горсовете
Фигуранты коррупционного скандала в Ужгородском городском совете вероятный пособник Олег Громадский и городской депутат, председатель земельной комиссии Станислав Пономарев внесли 304 тысячи гривен залога.
Во вторник, 07 февраля, Апелляционный суд Закарпатской области по просьбе прокурора изменил меру пресечения для Олега Громадского, которого работники СБУ задержали при получении взятки в размере 20-и тысяч гривен. Эти деньги, по версии следствия, он должен был передать главе земельной комиссии горсовета Пономареву и первому заместителю городского головы Иштвану Цапу. Коллегия судей постановила взять подозреваемого под стражу до 24 марта с возможностью внесения залога в размере 64-х тысяч гривен. Пока Ужгородский горрайонный суд определил размер залога 40 тысяч гривен.
Олег Громадский, который работает в коммунальном предприятии «УжФест» на суде жаловался, что он бедный человек и новая сумма залога непомерная. Они значительно меньшие деньги собирали всей семьей. «Я в предприятии занимаюсь чисто физической работой. Развешиваю гирлянды и т.д. С влиятельными людьми не знаю, а тот залог в 40 тысяч мне помогла собрать жена и родственники. Я 4 года работал сторожем из-за тяжелого материального положения. Это о чем-то таки говорит», - говорил на суде господин Громадский.
Однако в тот же день, после обеда внес новую сумму залога (64-и тысяч гривен) и отдал выписку в бухгалтерию апелляционного суда. Эту информацию подтвердили в пресс-службе суда.
На следующий день, 08 февраля, 240 тысяч гривен залога собрал и еще один фигурант коррупционного скандала Станислав Пономарев, хотя в интервью телеканалу «Тиса-1» он говорил, что у него нет таких денег. И откуда их взять даже не представляет.
«Это непомерная для меня сумма. Будем искать. А что тут сделаешь, такое решение суда. Предварительную сумму залога (96 тыс. - авт.) Собрала моя жена. Сейчас тоже с родственниками будем собирать», - сказал Станислав Пономарев.
Кстати, завтра, в 9:00 Апелляционный суд Закарпатской области будет рассматривать апелляционную жалобу прокурора об изменении меры пресечения первому заместителю городского головы Ужгорода Иштвану Цапу.
В прошлый раз прокурор Юрий Пехньо просил для чиновника содержание под стражей на 60 дней или залог в размере 800 тысяч гривен.
Напомним, 7 февраля, Суд перенес апелляцию в отношении заммэра Ужгорода из-за отказа защиты