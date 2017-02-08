Погода в Закарпатье и Ужгороде в пятницу, 10 февраля

10.02.2017 (06:06)

В Ужгороде облачная погода, слабые осадки и гололед

В Закарпатской области ночью облачно, временами слабые осадки, местами туман, слабый гололед. Днем облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах большей части области гололедица. Ветер переменных направлений 3-8 м / с. Температура воздуха ночью 1-6 ° мороза, днем 1-6 ° тепла, в горах местами 0-3 ° мороза.

До обеда в Ужгороде продержится пасмурная погода, а во второй половине дня небо прояснится. Ночной сильный дождь ближе к утру должен закончиться. Вся остальная часть дня пройдет без осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений 3-8 м / с. Температура воздуха ночью 1-3 ° мороза, днем 4-6 ° тепла.

До обеда в Ужгороде продержится пасмурная погода, а во второй половине дня небо прояснится. Ночной сильный дождь ближе к утру должен закончиться. Вся остальная часть дня пройдет без осадков.

Температура за последние 130 лет 10 февраля:

МАКС: 13.6° (2001)

МИН: -21.3° (2005)

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память преподобного Ефрема Сирина. В народе этот день называли Ефрем Ветродуй. Люди боялись ветра 10 февраля, поскольку он предвещал сырое, холодное лето. Поэтому и говорили: «Не к добру летнему Ефремов ветер». Еще до нас дошли наблюдения за снегом: если выпавший ночью снег останется на ветках деревьев, то и на земле не растает.