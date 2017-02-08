В Польше возродили панщину для украинцев

10.02.2017 (06:24)

В Польше действуют трудовые лагеря для украинских гастарбайтеров

Среди польских работодателей есть те, кто используют труд наемных работников из-за рубежа, особенно из Украины, фактически на грани нарушения закона. Об этом говорится в статье польской газеты Dziennik Gazeta Prawna под заголовком «Трудовые лагеря для украинцев».

Авторы статьи, Марек Хазински и Гжегож Ослецки, пишут о тревожной закономерности в Польше, связанной с иностранными работниками, большинство из которых – это украинцы.

По их словам, их трудоустройство в Польше все больше напоминает «принципы, скопированные непосредственно с панских поместий». Работодатели заключают не трудовые, а гражданско-правовые договора, которые все рабочие затраты переносят на плечи непосредственно работников – это одежда, инструмент и т.п.

При этом, по данным газеты, зарплата таких работников зачастую ниже закрепленной на уровне закона «минималки» в Польше. И работодатель может позволить себя штрафовать работников без объяснения причин, а такие штрафы могу в десятки раз превышать зарплату.

«Работник не может оставить работу раньше, чем через три месяца с момента, когда он предупредит об этом своего работодателя. Если же сделает это раньше, то за каждый неотработанный день должен заплатить 1 тыс. злотых штрафа (около 6,7 тыс. грн, — Ред.). А фирма, которая его трудоустраивает, может уволить такого работника в любой момент без объяснения причин увольнения. Немало также других примеров несимметричных отношений между работодателями и украинскими рабочими можно назвать только одним словом – эксплуатация», — говорится в статье.

В то же время, как отмечают Хазински и Ослецки, противодействовать такому поведению довольно трудно, ведь действия работодателей остаются законными согласно польского законодательства.

Так что кроме основной преференции за "Майдан" - Укрзализныци - Польша получили миллионы самых настоящих бесправных рабов.