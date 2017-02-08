У венгра на границе в Закарпатье конфисковали "Шкоду" (ФОТО)

10.02.2017 (09:02)

Венгр запаковал колеса и днище авто сигаретами

Вчера на таможенном посту «Тиса» пресечена попытка незаконного перемещения 580 пачек сигарет, которые были спрятаны в днище автомобиля и в 4 ходовых колесах.

Водитель легкового автомобиля «Skoda», иностранец, пытался незаконно вывезти в Венгрию сигареты по полосе движения «зеленый» коридор.

Во время таможенного контроля у работников таможни возникло подозрение относительно перемещения скрытых от таможенного контроля товаров. Автомобиль направили в специально отведенное место, где обзорная группа таможенников и пограничников обнаружила 580 пачек сигарет с марками акцизного сбора Украины.

Так, гражданин совершил действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, то есть с использованием средств или способов, затрудняющих обнаружение таких товаров.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил. Сигареты стоимостью более 11 700 грн и автомобиль стоимостью более 86 000 грн изъяты. Дело направят в суд, который и определит наказание.

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