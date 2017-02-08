Курс валют на 10 февраля (+ новости экономики)

10.02.2017 (09:33)

Курс валют в банках Ужгорода 10 февраля

Доллар в Украине снова начал дорожать, выросла также цена евро и российского рубля.

На сегодня, 10 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 27,02 грн;

1 евро – 28,89 грн;

10 российских рублей – 4,57 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями повысился на 9 копеек и вновь поднялся выше психологической отметки в 27 грн/долл.

Евро вырос на 19 копеек. Российский рубль "поправился" на 5 копеек.

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В украинских банках в январе уменьшился объем депозитов в гривне и в валюте. Об этом сообщается в оперативных данных Национального банка Украины (НБУ).

Так, объем гривневых депозитов сократился на 2,3% и составил 415,9 млрд грн. Депозитов в валюте тоже стало меньше – их объем в долларовом эквиваленте сократился на 1,8% до 13 млрд долларов.

Остатки по гривневым кредитам в январе снизились на 0,4% – до 501,4 млрд грн, по валютным кредитам в долларовом эквиваленте – на 2%, до 17,8 млрд долларов.

Как сообщалось, украинские банки один за другим снижают проценты по депозитам населения. Так, за январь средняя доходность гривневых вкладов сократилась на 0,2 – 0,3% годовых (в 2016 г. – на 4%), а валютных – на 0,26 – 0,4% годовых (на 2%).