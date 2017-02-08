В Закарпатье поймали работника лесного хозяйства при получении взятки

10.02.2017 (10:24)

На Закарпатье работник лесного хозяйства вымогал деньги у односельчанина

Благодаря слаженной работе сотрудников Тячевского отдела полиции и прокуратуры Закарпатской области удалось задержать работника лесного хозяйства на получении неправомерной выгоды.

В полицию обратился житель пгт. Тересва Тячевского района и сообщил, что работник местного лесного хозяйства требует у него 100 долларов США и бензопилу марки «Beumaster». Заявитель пояснил, что вымогатель, в случае неуплаты этой суммы, грозит составить админпротокол на него за незаконную рубку леса.

Сотрудники Тячевского отдела полиции провели первоочередные следственные действия, которые позволили работникам прокуратуры задержать представителя лесного хозяйства в момент получения 1700 гривен неправомерной выгоды. Вымогателем оказался 45-летний житель Тересвы, который действительно работает в лесной отрасли.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, то есть получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение. Такое правонарушение карается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Тячевская полиция передала материалы дела в прокуратуру Закарпатской области.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

-

Чиновника Мукачевской РГА задержали при получении взятки (ФОТО)



