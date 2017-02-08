Заммэру Ужгорода Иштвану Цапу изменили меру пресечения на арест с правом залога

10.02.2017 (11:22)

Суд изменил меру пресечения Иштвану Цапу на арест с правом залога

Решением Апелляционного суда Закарпатской области первому заместителю городского головы Ужгорода Иштвану Цапу изменена мера пресечения.

Так, сегодня, 10 февраля, вместо домашнего ареста Иштвану Цапу Апелляционным судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 24 марта 2017 года с возможностью внесения залога в размере 240 тыс. грн. Такое решение частично удовлетворило требование прокуратуры, которое предусматривало залог в размере 2 млн. 560 тыс. грн.

Напомним, 7 февраля, предыдущее рассмотрение апелляционного иска прокуратуры Закарпатской области об изменении меры пресечения первому заместителю председателя Ужгородского городского совета Иштвану Цапу перенесли из-за отказа защиты.

А вчера другие Фигуранты коррупционного скандала в мэрии Ужгорода внесли 304 тысячи гривен залога (ВИДЕО)



