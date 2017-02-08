В Закарпатье полицейские спасли женщину от суицида (ФОТО)

10.02.2017 (12:23)

Закарпатские полицейские не дали женщине покончить с собой

Участковые офицеры Иршавского отделения полиции спасли женщину из села Великий Раковец, которая пыталась в райцентре прыгнуть с моста.

К Иршавского отделение полиции поступило сообщение от неизвестного мужчины о том, что на одном из мостов райцентра, женщина ведет себя подозрительно, как будто хочет прыгнуть вниз.

На место происшествия сразу были направлены местных участковых, майора полиции Василия Ливдаря и старшего лейтенанта Виталия Данканича. Когда прибыли правоохранители, женщина именно влезала на перила моста, чтобы прыгнуть. Участковые успели спасти женщину. После этого работники полиции сразу доставили ее в Иршавскую райбольницу для оказания медицинской помощи. В настоящее время женщине ничего не угрожает, состояние здоровья ее удовлетворительное.

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