Кабмин окончательно сдал украинцев в рабство МВФ

10.02.2017 (12:36)

Ужас без конца или ужасный конец?!

Украина и МВФ достигли соглашения по поводу пенсионной реформы, которая позволит сократить размер Пенсионного фонда за счет увеличения возраста выхода на пенсию или минимального стажа для получения пенсии.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил официальный представитель МВФ Джерри Райс.

"Власти согласились с необходимостью пенсионной реформы, чтобы обеспечивать лучшие пенсии и снижение бюджета Пенсионного фонда, чтобы пенсионная реформа была понятна, прозрачна, — заявил Райс. — Одним из способов достижения цели является увеличение пенсионного возраста или пенсионного стажа".

Подсластить горькую пилюлю Райс решил, пообещав, что МВФ "планирует рассмотреть предоставление Украине следующего транша в ближайшее время". По его словам, представление доклада и заседание совета по Украине "пройдет скоро".

Напомним, МВФ не планирует в ближайшую неделю рассматривать вопрос выделения Киеву четвертого кредитного транша в размере $1 млрд. Фонд не включил украинский вопрос в свое расписание до 17 февраля. И это притом, что украинские власти обещали, что вопрос транша МВФ рассмотрит еще в январе. Однако в итоге Фонд не включил в свой календарь на январь выделение денег нашей стране.

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