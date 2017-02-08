10.02.2017 (12:59)

В реках Закарпатья уровень воды начал снижаться

Уровень воды в крупнейшей реке Закарпатья Тиса возле Чопа начал медленно снижаться.

По состоянию на 9.30 пятницы (10.02) высота паводковой волны составляет 9 метров (вчера утром высота волны достигала 9,5 метров). В Латорица уровень воды и медленно пошел на спад.

- Ниже по Тисе на территории Венгрии течение реки все еще блокируется огромным ледовым затором, существует угроза выхода реки из берегов, - отмечает Геннадий Москаль. - Для разблокировки русла и ускорения течения венгерские водники сегодня применят взрывчатку.

А в районе венгерского г.Токай русло Тисы от сплошного льда продолжают освобождать четыре ледокола. Закарпатские водники постоянно мониторят ситуацию с прохождением воды в Тисе и Латорица, угрозы подтоплений на Закарпатье нет.

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