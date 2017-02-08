Арестованный Иштван Цап уже находится дома, за него внесен залог

|Иштван Цап уже находится дома с семьей
За заместителя мэра Ужгорода Иштвана Цапа, которого сегодняшним решением Апелляционного суда была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, внесли залог. Сейчас Иштван Цап уже находится дома с семьей.
За Иштвана Цапаа очень оперативно внесли залог в размере 240 тыс.грн., буквально через час после того, как суд вынес решение изменить меру пресечения заммэру Ужгорода Иштвану Цапу на арест с возможностью внесения залога в размере 240 тыс. грн.
Об этом сообщила и пресс-секретарь прокуратуры Закарпатской области Виктория Попович.
Сам Иштван Цап написао об этом на своей странице в Фейсбуке:
Напомним, вчера другие Фигуранты коррупционного скандала в мэрии Ужгорода внесли 304 тысячи гривен залога (ВИДЕО)
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