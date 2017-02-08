Арестованный Иштван Цап уже находится дома, за него внесен залог

10.02.2017 (13:46)

Иштван Цап уже находится дома с семьей

За заместителя мэра Ужгорода Иштвана Цапа, которого сегодняшним решением Апелляционного суда была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, внесли залог. Сейчас Иштван Цап уже находится дома с семьей.

За Иштвана Цапаа очень оперативно внесли залог в размере 240 тыс.грн., буквально через час после того, как суд вынес решение изменить меру пресечения заммэру Ужгорода Иштвану Цапу на арест с возможностью внесения залога в размере 240 тыс. грн.

Об этом сообщила и пресс-секретарь прокуратуры Закарпатской области Виктория Попович.

Сам Иштван Цап написао об этом на своей странице в Фейсбуке:

Напомним, вчера другие Фигуранты коррупционного скандала в мэрии Ужгорода внесли 304 тысячи гривен залога (ВИДЕО)



