Вместо Евросоюза будем свободно ездить в Турцию, Албанию и Беларусь

|Ждем безвиз с Евросоюзом до 12 июня
В скором времени граждане нашей страны смогут ездить в Турцию по внутренним паспортам. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
«Могу сказать, что мы начали серьезный разговор о въезде по внутреннему паспорту с нашими турецкими друзьями, возможно, это заработает в ближайшее время», — заявил он.
Правда, министр не смог сказать дату, когда такой режим начнет действовать. В то же время он указал, что Украина ведет переговоры относительно пересечения границы по внутренним паспортам-карточкам и с Беларусью.
Ранее брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк написал в Twitter, что решение о безвизовых вступит в силу 12 июня....
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