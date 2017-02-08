Вместо Евросоюза будем свободно ездить в Турцию, Албанию и Беларусь

10.02.2017 (13:56)

Ждем безвиз с Евросоюзом до 12 июня

В скором времени граждане нашей страны смогут ездить в Турцию по внутренним паспортам. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Могу сказать, что мы начали серьезный разговор о въезде по внутреннему паспорту с нашими турецкими друзьями, возможно, это заработает в ближайшее время», — заявил он.

Правда, министр не смог сказать дату, когда такой режим начнет действовать. В то же время он указал, что Украина ведет переговоры относительно пересечения границы по внутренним паспортам-карточкам и с Беларусью.

Ранее брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк написал в Twitter, что решение о безвизовых вступит в силу 12 июня....

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