В Закарпатье СБУ задержала торговца боеприпасами (ФОТО)

10.02.2017 (18:41)

В Мукачево СБУ задержала торговца боеприпасами

Местного жителя, который пытался продать боеприпасы, "на горячем" задержали сотрудники СБУ и полиции вблизи одной из хлебопекарен Мукачево.

Правоохранители изъяли у злоумышленника гранату РГД-5, тротиловую шашку весом 200 граммов, 40 патронов калибра 5.45 и светошумовую гранату.

Начато уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

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