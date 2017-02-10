Из Ужгорода в Кошице будет курсировать "Интерсити+"

|Из Ужгорода в Кошице запустят скоростной поезд "Интерсити+"
Украина в этом году готовится открыть новые железнодорожные маршруты в Польшу, Венгрию и Словакию.
Об этом рассказал председатель Государственной миграционной службы Максим Соколюк.
"Украина уже запустила поезд Киев-Перемышль с контролем по ходу движения. Заполнение поезда, кстати, отличное, насколько мне известно. И это только начало: уже пошел процесс запуска маршрутов с Волыни на Хелм, из Мукачево в Будапешт, из Ужгорода в Кошице", - сказал Соколюк.
Ранее министр инфраструктуры Владимир Емельян также заявлял, что "Укрзализныця" планирует запустить поезд "Мукачево-Будапешт" в 2017 году.
Директор по пассажирским перевозкам и сервиса "Укрзализныци" сообщал, что в ближайшее время может сформировать еще один прямой маршрут до польского города Хелм.
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Из Венгрии в Мукачево будет курсировать поезд
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Комментарии
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А причем здесь украина к Ужгороду?
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А причем оно тьюрскомосковский фашист и человек?
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Бог создал украинцев не для процветания, а на потеху моцкалям
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Я забыл, тьюркодебилы московские по словам попа черта гундяева богоносный народ, прям с атеистов выродились фашистомордва обдолбанная..
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стыдно быть опущенным хоххлом, да ?
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Ну да, жители лугандона не то, что опущенные, они законтаченные русским миром и кацапом.