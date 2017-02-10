Из Ужгорода в Кошице будет курсировать "Интерсити+"

10.02.2017 (18:50)

Из Ужгорода в Кошице запустят скоростной поезд "Интерсити+"

Украина в этом году готовится открыть новые железнодорожные маршруты в Польшу, Венгрию и Словакию.

Об этом рассказал председатель Государственной миграционной службы Максим Соколюк.

"Украина уже запустила поезд Киев-Перемышль с контролем по ходу движения. Заполнение поезда, кстати, отличное, насколько мне известно. И это только начало: уже пошел процесс запуска маршрутов с Волыни на Хелм, из Мукачево в Будапешт, из Ужгорода в Кошице", - сказал Соколюк.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Емельян также заявлял, что "Укрзализныця" планирует запустить поезд "Мукачево-Будапешт" в 2017 году.

Директор по пассажирским перевозкам и сервиса "Укрзализныци" сообщал, что в ближайшее время может сформировать еще один прямой маршрут до польского города Хелм.

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Из Венгрии в Мукачево будет курсировать поезд



