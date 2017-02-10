КМИС : 40 % опрошенных украинцев хорошо относятся к России

|Чем ближе к зоне АТО, тем лучше у людей отношение к России
47,2% опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС) плохо относятся к России, 39,7% - хорошо. Такие данные опроса опубликовал Киевский международный институт социологии (КМИС).
На вопрос об отношении к России 26,6% опрошенных ответили, что в целом плохо, 20,6% - очень плохо.
При этом 31,8% ответили, что относятся к России в целом хорошо, а 7,9% - очень хорошо.
13,1% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.
Также институт представил данные опроса по регионам Украины. Так на Западной Украине 74,9% опрошенных ответили, что плохо относятся к России, 16% - хорошо, в центральном - 53% - плохо, 31,3% - хорошо.
В то же время 64,8% респондентов на Юге страны хорошо относятся к России, 25,1% - плохо, а в восточном - 63,1% - хорошо и 16,9% - плохо.
На вопрос о том, какое будущее респонденты хотели бы видеть в отношениях стран 45% опрошенных ответили, что отношения должны быть такими же, как с другими государствами (с закрытыми границами, визами, таможнями), 46% - что Украина и Россия должны быть независимыми, но дружественными государствами (с открытыми границами, без виз и таможен).
При этом 3% респондентов ответили, что Украина и Россия должны объединиться в одно государство, а 7% опрошенных не смогли ответить на данный вопрос.
В Украине за последние четыре месяца уменьшилось количество желающих введения визового режима с Россией и закрытия границ, свидетельствуют данные совместного проекта Киевского международного института социологии и российской негосударственной организации "Левада-Центр".
Так, по сравнению с сентябрем 2016 года, украинцев, желающих закрыть границу и ввести визовый режим с соседним государством, стало меньше (показатель уменьшился с 49% до 45%).
При этом тех, кто желает дружеских отношений между двумя независимыми государствами, без виз, границ и таможен, стало больше (показатель увеличился с 43% до 46%).
Удивительно неожиданные данные у заказного опроса ... несмотря на его изначальную заангажированность по отношению к России. Режиму так не удалось за три года промыть пропагандой мозги населению. Главная особенность - чем ближе к зоне АТО, тем лучше у людей отношение к России.
Рейтинг: 2
Комментарии
Рейтинг: -1
Укры жополизы по жизни, когда были выборы в usa они как и многие думали, что победит ярая русофобка Хиллари, по этому ихние политики по твиттеру обливали Трампа грязью, что бы польстить Хиллари, что бы она их заметила и похвалила и подкинула порцию печенюшек но прогадали, у укропиков был настоящий шок , представители партии терпил из свободы да же пообещали( вот клоуны) привезти Трампа в укропию и заставить его кричать слава украине, после когда дурость не много спала укры поняли, что они сглупили по этому все свои подхалимства в титтере
Рейтинг: 0
они стали спешно удалять, а в последствии они заявили, что украина так и быть согласна, что Трамп будет призедентом Америки, спасибо вам пригебалы за то, чтовы согласились, а то жители Америки спать спокойно не могли от мысли согласятся ли терпилы рабы и подхалимы усраины с ихним выбором или нет. В итоге первый отправился истинный украинец Саакашвили на инагурацию Трампа, но вот беда его не пустили дальше забора, Все мы знаем, что Трамп не пригласил украинского президента на свою инаугурацию.
Рейтинг: 2
Петька напрашивается с ним встретиться, заверяет, что готов примчаться в США по первому зову, однако Трамп все медлит и кормит лидера великих укров «завтраками». Говорит, что вроде бы и готов встретиться, но когда – сам не знает. Как появится время, так сразу и поговорят. Потом отправилась Юлька при этом нарядив укроклоунов в вышиванки, Они обращали на себя внимание многих гостей. Кто-то из американцев даже сделал им комплимент: „Какие у вас красивые монгольские наряды"
Рейтинг: 2
Но дальше этого дело не пошло так как главные путчисты себя полностью дискредитировали перед новым хозяином Белого Дома, что забыли укры твиттер? И вообще США показало свое равнодушие к усраине, а принимают их у себя только ради смеха, так как укропия это придворный шут на мировой арене.
Рейтинг: 6
После трагической гибели русско-православного попа отца Иоана, патриарх Кирилл запретил русскому духовенсту брать с собой в сауны более одной женщины "с пониженной социальной ответственностью"...
Рейтинг: -5
Укродепутат Европарламента рассказывает :"Вчера всем депутатам выдали пульты с двумя надписями "кофе" и "минет".Только всем почему-то дали пульты с кнопками,а украинской делегации - с лампочками."
Рейтинг: 5
На честь Гіві в Росії перейменують місто - Краснодар буде називатися Гівнодар.
Рейтинг: -1
Да огрызок украины давно стал гавнуиной,с таким галицким гавном как ты трусливо скулящими спрятавшись под чудими именами.
Рейтинг: -5
Как просто умереть в котле За прихоть муд@ков во власти.И жизнью заплатить в войне За их ублюдочные страсти.Как просто выдумать врага И жить иллюзией обмана. Страной стремиться в никуда С упорством глупого барана.Как просто жить кругом в дерьме,Внушив себе,что всё по плану,И быть счастливыми вполне,И звать хозяином Обаму. Как просто про@бать страну,Сломав язык, мозги, устои.С гимнОм толпой идти ко дну,Ступая в львовские помои.Спешу поздравить!ЗдобулЫ!Всё то, о чём всегда мечтали! С днём вашей гидности,х@хлы! Себя вы трижды на@бали.
Рейтинг: -7
Украина искусственное квазигосударство скроенное из на 70% из российских земель на 15% из польских 5% чешских 5% румынских и 5% австровенгрии и если с следующим президентом незалежной не будет проведена федерализация - украина разлетится минимум на 2 максимум на 4 государства. Берегово станет мадьярским, а вот западенцы с ихним бандерой сядут в такую глубокую задницу....как всеевропейским гаремом им быть и только!
Рейтинг: 5
"Прекрасное будущее России неизбежно" - заявил президент страны, где позавчера объявили о введении продовольственных карточек.
Рейтинг: -1
Да ты судя по вони гавном только и питаешься.