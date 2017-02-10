КМИС : 40 % опрошенных украинцев хорошо относятся к России

10.02.2017 (20:45)

Чем ближе к зоне АТО, тем лучше у людей отношение к России

47,2% опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС) плохо относятся к России, 39,7% - хорошо. Такие данные опроса опубликовал Киевский международный институт социологии (КМИС).

На вопрос об отношении к России 26,6% опрошенных ответили, что в целом плохо, 20,6% - очень плохо.

При этом 31,8% ответили, что относятся к России в целом хорошо, а 7,9% - очень хорошо.

13,1% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

Также институт представил данные опроса по регионам Украины. Так на Западной Украине 74,9% опрошенных ответили, что плохо относятся к России, 16% - хорошо, в центральном - 53% - плохо, 31,3% - хорошо.

В то же время 64,8% респондентов на Юге страны хорошо относятся к России, 25,1% - плохо, а в восточном - 63,1% - хорошо и 16,9% - плохо.

На вопрос о том, какое будущее респонденты хотели бы видеть в отношениях стран 45% опрошенных ответили, что отношения должны быть такими же, как с другими государствами (с закрытыми границами, визами, таможнями), 46% - что Украина и Россия должны быть независимыми, но дружественными государствами (с открытыми границами, без виз и таможен).

При этом 3% респондентов ответили, что Украина и Россия должны объединиться в одно государство, а 7% опрошенных не смогли ответить на данный вопрос.

В Украине за последние четыре месяца уменьшилось количество желающих введения визового режима с Россией и закрытия границ, свидетельствуют данные совместного проекта Киевского международного института социологии и российской негосударственной организации "Левада-Центр".

Так, по сравнению с сентябрем 2016 года, украинцев, желающих закрыть границу и ввести визовый режим с соседним государством, стало меньше (показатель уменьшился с 49% до 45%).

При этом тех, кто желает дружеских отношений между двумя независимыми государствами, без виз, границ и таможен, стало больше (показатель увеличился с 43% до 46%).

Удивительно неожиданные данные у заказного опроса ... несмотря на его изначальную заангажированность по отношению к России. Режиму так не удалось за три года промыть пропагандой мозги населению. Главная особенность - чем ближе к зоне АТО, тем лучше у людей отношение к России.