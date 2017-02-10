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КМИС : 40 % опрошенных украинцев хорошо относятся к России

10.02.2017 (20:45)
Чем ближе к зоне АТО, тем лучше у людей отношение к России
Чем ближе к зоне АТО, тем лучше у людей отношение к России

47,2% опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС) плохо относятся к России, 39,7% - хорошо. Такие данные опроса опубликовал Киевский международный институт социологии (КМИС).

На вопрос об отношении к России 26,6% опрошенных ответили, что в целом плохо, 20,6% - очень плохо.

При этом 31,8% ответили, что относятся к России в целом хорошо, а 7,9% - очень хорошо.

13,1% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

Также институт представил данные опроса по регионам Украины. Так на Западной Украине 74,9% опрошенных ответили, что плохо относятся к России, 16% - хорошо, в центральном - 53% - плохо, 31,3% - хорошо.

В то же время 64,8% респондентов на Юге страны хорошо относятся к России, 25,1% - плохо, а в восточном - 63,1% - хорошо и 16,9% - плохо.

На вопрос о том, какое будущее респонденты хотели бы видеть в отношениях стран 45% опрошенных ответили, что отношения должны быть такими же, как с другими государствами (с закрытыми границами, визами, таможнями), 46% - что Украина и Россия должны быть независимыми, но дружественными государствами (с открытыми границами, без виз и таможен).

При этом 3% респондентов ответили, что Украина и Россия должны объединиться в одно государство, а 7% опрошенных не смогли ответить на данный вопрос.

В Украине за последние четыре месяца уменьшилось количество желающих введения визового режима с Россией и закрытия границ, свидетельствуют данные совместного проекта Киевского международного института социологии и российской негосударственной организации "Левада-Центр".

Так, по сравнению с сентябрем 2016 года, украинцев, желающих закрыть границу и ввести визовый режим с соседним государством, стало меньше (показатель уменьшился с 49% до 45%).

При этом тех, кто желает дружеских отношений между двумя независимыми государствами, без виз, границ и таможен, стало больше (показатель увеличился с 43% до 46%).

Удивительно неожиданные данные у заказного опроса ... несмотря на его изначальную заангажированность по отношению к России. Режиму так не удалось за три года промыть пропагандой мозги населению. Главная особенность - чем ближе к зоне АТО, тем лучше у людей отношение к России.


Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору

Комментарии

10.02.2017 (22:36) / Судоплатов(HOHLIGAVNO)

Укры жополизы по жизни, когда были выборы в usa они как и многие думали, что победит ярая русофобка Хиллари, по этому ихние политики по твиттеру обливали Трампа грязью, что бы польстить Хиллари, что бы она их заметила и похвалила и подкинула порцию печенюшек но прогадали, у укропиков был настоящий шок , представители партии терпил из свободы да же пообещали( вот клоуны) привезти Трампа в укропию и заставить его кричать слава украине, после когда дурость не много спала укры поняли, что они сглупили по этому все свои подхалимства в титтере

10.02.2017 (22:37) / Судоплатов(HOHLIGAVNO)

они стали спешно удалять, а в последствии они заявили, что украина так и быть согласна, что Трамп будет призедентом Америки, спасибо вам пригебалы за то, чтовы согласились, а то жители Америки спать спокойно не могли от мысли согласятся ли терпилы рабы и подхалимы усраины с ихним выбором или нет. В итоге первый отправился истинный украинец Саакашвили на инагурацию Трампа, но вот беда его не пустили дальше забора, Все мы знаем, что Трамп не пригласил украинского президента на свою инаугурацию.

10.02.2017 (22:38) / Судоплатов(HOHLIGAVNO)

Петька напрашивается с ним встретиться, заверяет, что готов примчаться в США по первому зову, однако Трамп все медлит и кормит лидера великих укров «завтраками». Говорит, что вроде бы и готов встретиться, но когда – сам не знает. Как появится время, так сразу и поговорят. Потом отправилась Юлька при этом нарядив укроклоунов в вышиванки, Они обращали на себя внимание многих гостей. Кто-то из американцев даже сделал им комплимент: „Какие у вас красивые монгольские наряды"

10.02.2017 (22:39) / Судоплатов(HOHLIGAVNO)

Но дальше этого дело не пошло так как главные путчисты себя полностью дискредитировали перед новым хозяином Белого Дома, что забыли укры твиттер? И вообще США показало свое равнодушие к усраине, а принимают их у себя только ради смеха, так как укропия это придворный шут на мировой арене.

10.02.2017 (22:05) / Судоплатов

После трагической гибели русско-православного попа отца Иоана, патриарх Кирилл запретил русскому духовенсту брать с собой в сауны более одной женщины "с пониженной социальной ответственностью"...

10.02.2017 (21:54) / Судоплатов

Укродепутат Европарламента рассказывает :"Вчера всем депутатам выдали пульты с двумя надписями "кофе" и "минет".Только всем почему-то дали пульты с кнопками,а украинской делегации - с лампочками."

10.02.2017 (22:06) / Судоплатов

На честь Гіві в Росії перейменують місто - Краснодар буде називатися Гівнодар.

10.02.2017 (22:29) / Судоплатов

Да огрызок украины давно стал гавнуиной,с таким галицким гавном как ты трусливо скулящими спрятавшись под чудими именами.

10.02.2017 (21:44) / Судоплатов

Как просто умереть в котле За прихоть муд@ков во власти.И жизнью заплатить в войне За их ублюдочные страсти.Как просто выдумать врага И жить иллюзией обмана. Страной стремиться в никуда С упорством глупого барана.Как просто жить кругом в дерьме,Внушив себе,что всё по плану,И быть счастливыми вполне,И звать хозяином Обаму. Как просто про@бать страну,Сломав язык, мозги, устои.С гимнОм толпой идти ко дну,Ступая в львовские помои.Спешу поздравить!ЗдобулЫ!Всё то, о чём всегда мечтали! С днём вашей гидности,х@хлы! Себя вы трижды на@бали.

10.02.2017 (21:27) / Big Mazzy

Украина искусственное квазигосударство скроенное из на 70% из российских земель на 15% из польских 5% чешских 5% румынских и 5% австровенгрии и если с следующим президентом незалежной не будет проведена федерализация - украина разлетится минимум на 2 максимум на 4 государства. Берегово станет мадьярским, а вот западенцы с ихним бандерой сядут в такую глубокую задницу....как всеевропейским гаремом им быть и только!

10.02.2017 (22:07) / Судоплатов

"Прекрасное будущее России неизбежно" - заявил президент страны, где позавчера объявили о введении продовольственных карточек.

10.02.2017 (22:31) / Судоплатов

Да ты судя по вони гавном только и питаешься.