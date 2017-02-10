Погода в Закарпатье и Ужгороде в субботу, 11 февраля

11.02.2017 (05:31)

В Ужгороде малооблачная погода, без осадков

В Закарпатской области малооблачно. Ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 4-9 ° мороза, в горах местами 12-17 ° мороза, днем 2-7 ° тепла, в горах местами 4-7 ° мороза.

В Ужгороде весь день будет держаться ясная погода, а вечером на небе появятся облака. Без осадков. Ночью и утром слабый туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 5-7 ° мороза, днем 5-7 ° тепла.

Температура за последние 130 лет 11 февраля:

МАКС: 11.0° (2001)

МИН: -24.4° (1969)

Народный прогноз погоды: 11 февраля отмечается перенесение мощей святого Игнатия Богоносца.

В прежние времена в этот день наши предки слушали лес: если он шумел, они ожидали оттепели. Считается, что с 3 по 11 февраля проходит семь морозных утренников, когда мороз особенно свирепствует. Погода в этот день часто бывала переменчивой, поэтому о ней говорили: «и теплом приласкает, и морозом отдубасит».