Романтический и таинственный замок Сент-Миклош в Закарпатье (ВИДЕО)

11.02.2017 (08:40)

Загадочный замок Сент-Миклош на Закарпатье

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Журналисты популярной телепрограммы "Завтрак с 1+1" продолжают путешесивовать по зимнему Закарпатью и знакомить с ними своих зрителей и попали они в XIV век.На этот раз журналисты посетили пгт Чинадиево, где основной "изюминкой" является замок Сент-Миклош. Влюбленные здесь могут жениться, мечтатели - увидеть настоящих рыцарей, а искатели приключений - побродить вечерами по скрытыми коридорам.Подробнее о загадочном месте смотрите в видео телеканала "1+1".Смотрите также предыдущие сюжеты: