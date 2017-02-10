Закарпатка Ирина Галай покорила новую вершину (ФОТО)

11.02.2017 (09:22)

Ирина Галай на вершине Аконкагуа

Известная покорительница Эвереста Ирина Галай вошла в команду опытных альпинистов ONE LIFE, вместе с которой отправилась в экспедицию на гору Аконкагуа.

Восхождение началось в конце января и команда уже преодолела все преграды и покорила новую высоту. Аконкагуа имеет высоту около 7000 метров, расположена в Аргентине и является вершиной Южной Америки и всей западного полушария.

"Аконкагуа - самая высокая вершина южной и западном полушарии 6962 м! Она нас испытывала, как могла) и штормовыми ветрами и снежными бурями, но 12 холоднющих ночей в наметах того стоят - мы на вершине!!))) она нас впустила и в ночь штурма подарила ясное небо, хотя и пыталась сбросить с себя, сильным ветром))) Горы меня любят, потому что я люблю горы!!! Слава Украине!", - сообщила на своей странице Ирина.

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Напомним, прошлой весной закарпатка Ирина Галай покорила Эверест (ФОТО) и стала первой украинкой, которая преодолела самую высокую вершину мира.



