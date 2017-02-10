В Украине введут дополнительный пенсионный налог?

11.02.2017 (10:22)

По требованию МВФ в Украине могут ввести дополнительный налог на пенсии

В проекте меморандума с Международным валютным фондом (МВФ) предусмотрено введение в Украине дополнительного пенсионного налога в рамках пенсионной реформы.

В документе говорится, что дополнительный налог на взносы социального страхования будет введен к уплате работодателями и будет накапливаться на персонифицированных счетах.

Налог будет использоваться в качестве промежуточного источника финансирования пенсионной реформы.

В качестве одной из основных характеристик пенсионной реформы в меморандуме отмечена необходимость предусмотреть новый выбор вариантов выхода на пенсию с более широким диапазоном пенсионного возраста, чем на данное время.

Эти варианты будут предоставлять большую степень выбора в зависимости от трудового стажа, при этом пенсионные выплаты должны стимулировать более долгую занятость и более поздний выход на пенсию.

В целом пенсионная реформа должна привести к экономии не менее 3% ВВП по сравнению с 2016 годом за счет продления эффективных лет трудового стажа населения.

Согласно проекту меморандума парламент должен принять пенсионную реформу до конца апреля, а вступить в силу она должна с 2018 года.

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