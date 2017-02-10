В Закарпатье трое парней "обчистили" кафе (ФОТО)

11.02.2017 (11:22)

Трое закарпатцев обворовали кафе

Работники Виноградовского отделения полиции задержали 24-летнего мужчину и его 19-ти и 16-летнего сообщников, которые подозреваются в краже ноутбука, денег и 100 пачек сигарет из помещения кафе в селе Олешник.

Вчера, 10 февраля, в милицию обратилась жительница села Олешник, что в Виноградовском. 38-летняя женщина рассказала, что с кафе, где она работает продавцом, кто похитил ноутбук, 4000 гривен и около 100 пачек сигарет.

В ходе государственного оперативно-профилактической отработки работники криминальной полиции, совместно с участковыми офицерами Виноградовского отделения полиции установили личности и задержали подозреваемых. Ими оказались местные жители.

24-летний, ранее судимый за кражу мужчина, а также его сообщники: 19-ти и 16-ти лет в содеянном сознались.

Вещественные доказательства изъяты. По факту возбуждено уголовное производство по ч.3. 185. Уголовного кодекса Украины (кража с проникновением). Такое правонарушение карается лишением свободы на срок от трех до шести лет.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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