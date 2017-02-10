Безработица заставляет закарпатцев ехать на заработки (ВИДЕО)

11.02.2017 (16:31)

Безработица в Закарпатье дает о себе знать

Рейтинг: 0

Украина лидирует среди поставщиков дешевой рабочей силы за границу, безработица дает о себе знать. Закарпатцы в этом занимают чуть ли не первые позиции.Только из Закарпатья на заработки выезжают около восьмидесяти процентов трудоспособного населения. В Межгорье их больше всего.В центре закарпатского села Колочава даже установили памятник "работникам" - женщина с детьми провожают мужа и отца в дальний путь.