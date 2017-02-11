Погода в Закарпатье и Ужгороде в воскресенье, 12 февраля

12.02.2017 (06:37)

В Ужгороде с утра и до самого вечера небо будет ясным

В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 4-9 °, местами 11-16 ° мороза, днем 2-7 ° тепла, на высокогорье 1-6 ° мороза.

. В Ужгороде ночью и утром слабый туман. С утра и до самого вечера небо будет ясным. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 6-8 ° мороза, днем 4-6 ° тепла.

Температура за последние 130 лет 12 февраля:

МАКС: 12.0° (1983)

МИН: -21.6° (1985)

Народный прогноз погоды: 12 февраля отмечается Собор учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. Погоду в этот день предсказывала луна: если в эту ночь она была красноватой, следовало ожидать сильного ветра. А сильный ветер, в свою очередь, указывал на сырую погоду: «Ветер спутает погоду — быть сырому году». Если ветер дул с севера, а туч не было, готовились к большим холодам.