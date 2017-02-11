Карпаты могут полностью уничтожить за подачку в 600 млн. евро (ВИДЕО)
12.02.2017 (09:31)
Европа заплатит Украине 600 млн. евро за "безлес"
В видеоблоге под названием "Карпаты. Пойдем за рюмочку?" Анатолий Шарий поднял проблему вывоза закарпатских лесов.
Анатолий Шарий ссылается на слова Жана-Клода Юнкера, который на одной из пресс-конференций заявил, что между предпосылок для издания второго транша ЕС указал отзыв запрета на вывоз леса-кругляка.
Как оказалось, эта тема является очень болезненной для Анатолия Шария, так как он считает лес - гордостью Карпат и коллекционирует картины закарпатских художников Глюка, Кашая, Герца и других.
Для тех кто не знает, Анатолий Шарий - первый украинец, который в ЕС официально получил статус политического беженца. Он эмигрировал в ЕС еще задолго до начала евромайдан. Сейчас он занимается съемкой коротких видеороликов, в которых разоблачает пропаганду.