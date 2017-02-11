В Ужгороде будут устанавливать рекорд объятий

12.02.2017 (09:55)

В Ужгороде установят рекорд объятий

В воскресенье, 12 февраля, в 14:00 в трех городах Украины, а это Ужгород, Львов и Харьков, начнется установление рекорда дружеских объятий.

Установление рекорда будет происходить параллельно в Ужгороде на Театральной площади, в Харкове на площади Конституции и во Львове на площе Рынок.

Не пропустите! У каждого есть шанс стать частью невероятного события и войти в историю страны. Приходи 12 февраля в 14.00 на Театральную площадь в Ужгороде и не забудь позвать лучшего друга. Вместе вы сможете установить всеукраинский рекорд объятий, который будет фиксироваться Национальным реестром рекордов Украины. Все, что необходимо – привести друга и крепко его обнять.

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В Закарпатье установили невероятный национальный рекорд (ВИДЕО)





