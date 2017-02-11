Eurostat: минимальная зарплата в Люксембурге - 1999 евро, в Болгарии - 235 евро

12.02.2017 (11:09)

НЕ 3200 (1600) ГРН. EUROSTAT НАЗВАЛ МИНИМАЛЬНЫЕ ЗАРПЛАТЫ В ЕВРОПЕ

На 1 января 2017 года минимальная месячная зарплата была установлена в 22 странах ЕС, и в Эстонии она опережает минимальную зарплату в Латвии и Литве, свидетельствуют данные "Eurostat". В Латвии и Литве минимальная зарплата сейчас составляет 380 евро в месяц. Меньше она только в Болгарии (235 евро) и Румынии (275 евро).

Минимальная зарплата не превышает 500 евро в месяц также в Чехии (407 евро), Венгрии (412 евро), Хорватии (433 еврo), Словакии (435 евро), Польше (453 еврo) и Эстонии (470 еврo).

Самая высокая в ЕС минимальная зарплата - в Люксембурге (1999 евро), Ирландии (1563 евро), Нидерландах (1552 евро), Бельгии (1532 евро) и Германии (1498 еврo).

Самая высокая минимальная месячная зарплата в ЕС в девять раз превышает самую низкую, а если исключить различия в уровне цен в разных странах, это соотношение составляет 1:3. То есть в Болгарии это 501 стандарт паритета покупательной способности (СППС), в Люксембурге - 1659 СППС.

Этот показатель в Латвии - 553 СППС - тоже третий наименьший в ЕС. В Литве он составляет 625 СППС, в Эстонии - 645 СППС.

По сравнению с 2008 годом минимальная зарплата больше всего выросла в Болгарии (+109%), Румынии (+99%), Словакии (+80%). В Эстонии прирост составил 69%, в Латвии - 65%, в Литве - 64%. Единственная страна, где минимальная зарплата за этот период снизилась, - Греция (-14%).

Минимальная зарплата превышает 60% от средних доходов только в трех странах ЕС: Португалии (64%), Франции и Словении (по 62%). В Латвии и Литве этот показатель составляет 52%, в Эстонии - 40%.

В Украине "на бумаге" минимальная заработная плата составляет 3 200 гривен ... а по факту 1600... Идем в Европу через "ЖОПУ"...