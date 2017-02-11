Гороскоп на неделю (13 - 19 февраля)

12.02.2017 (11:16)

Недельный гороскоп с 13 по 19 февраля

Недельный гороскоп предскажет что сулят звезды на этой неделе знакам Зодиака, предостережет от ненужных поступков, предскажет о том, какие трудности, проблемы или, наоборот, радости ожидают вас в ближайшие дни, и о самых актуальных рекомендациях для себя на ближайшую неделю.





Недельный гороскоп поможет вам провести неделю максимально интересно и эффективно!

Овен



Фортуна все-таки решила улыбнуться вам, осчастливив своим покровительством, но лучше рассчитывать только на себя. На работе нежелательно конфликтовать с окружающими по пустякам, однако и защита своих интересов вам не помешает. Не пропустите интересной информации, постарайтесь ничего не упустить и не перепутать. На этой неделе лучше воздержаться от решительных действий как в деловых, так и в личных сферах, особенно без достаточной информированности. Во вторник придется поумерить свои амбиции, в этот день вы можете оказаться необъективны. Старайтесь не допускать негативных мыслей, ваша энергетика будет настолько сильна, что они могут чуть ли не материализоваться. В среду ни в коем случае не позволяйте себе резких оценок по отношению к окружающим. В воскресенье не рекомендуется полагаться на помощь малознакомых людей.

Телец



У вас накопилось немало проблем, которые необходимо решить в ближайшее время. Не подпускайте к себе внезапно нахлынувшую тоску и уныние, они быстро улетучатся, так как события, происходящие с вами, будут весьма позитивны. Можете обраться с просьбой к начальству. На этой неделе вы можете проявить себя слишком эмоциональным человеком и доставить этим много хлопот не только себе, но и окружающим. Будьте осторожны в отношении новых знакомых, так как есть опасность попасться на крючок к людям с сомнительной репутацией. Не следует принимать скоропалительных решений, лучше прислушаться к интуиции и не идти против течения. Период удачен для поисков работы и налаживания дружеских отношений. Проявите такт и корректность при общении с коллегами на работе.

Близнецы



Наилучших результатов вы можете добиться в работе. Общение с влиятельным знакомым существенно улучшит ход ваших дел. Какая-то важная и необходимая для вас информация поступит от друзей. Придется поспорить, не бойтесь отстаивать свою точку зрения. Но выслушайте оппонента и не торопитесь с выводами. На этой неделе вы можете выдать немало идей и проектов, и большинство из них окажутся вполне жизнеспособными и сулящими прибыль. В четверг у вас может появиться желание начать все сначала: или вы решите кардинально изменить имидж, или перестроить дом или безжалостно выбросить все, что копилось годами. Хорошее время для новых начинаний! В субботу появится возможность применить теоретические знания на практике, и результаты весьма порадуют вас.

Рак



Предлагайте свои идеи, планы и проекты, они реалистичны, а значит, скоро воплотятся в жизнь. Откройте для себя что-то новое, и вы почувствуете, что в чем-то стали мудрее. Вероятны резкие перепады настроения, хотя особых причин для этого не предвидится. На этой неделе не следует позволять сотрудникам и начальству сомневаться в том, что у вас есть своя позиция по ключевым вопросам. Если вы с чем-то не согласны - высказывайте свои возражения сразу. После случай, может, и не подвернется. В первой половине недели разберитесь с мелкими бытовыми делами, а второю половину лучше посвятить отдыху. В пятницу могут завязаться очень полезные для работы знакомства.

Лев



Не слишком доверяйте советам доброжелателей, больше полагайтесь на себя. Необходимо завершить начатые дела, ставшись недоделанными, они могут повиснуть мертвым грузом надолго. Ваш внутренний мир потребует к себе бережного и заботливого отношения. Обогатите его новыми впечатлениями и ощущениями. Сходите в театр, устройте встречу со старыми друзьями. Прислушайтесь к своей интуиции и занимайтесь только теми проблемами, на необходимость решения которых она укажет. Постарайтесь не доводить дело до ссор с близкими.

Дева



Ваши успехи и достижения- это весьма похвально, но пришло время двигаться вперед, к новому, хотя и сложному. Вспомните о своих родственниках, сейчас неплохое время для примирения и возобновления отношений. Приятные события могут произойти с вашими детьми в выходные. Постарайтесь быть с ними рядом. Вы успеете реализовать практически все намеченные планы, только старайтесь не суетиться и верить в собственные силы. Ведь справляться с возникающими проблемами и трудностями вам придется самостоятельно. Сконцентрируйтесь, соберитесь и действуйте, для вас будет важен любой положительный результат. Будьте внимательны ко всем поступающим предложениям в личной сфере, не упустите свою удачу. Если у вас возникнет желание учиться чему-то новому, постарайтесь его осуществить.

Весы



Не сомневайтесь, сделайте решительный шаг вперед и вы почувствуете долгожданное облегчение и уверенность в собственных силах. Увеличьте число контактов и полезных деловых встреч. Вы можете обрести надежных союзников в важном деле, если проявите свой дипломатический талант и чувство такта и меры. От вашей решительности и энергии будет зависеть успешная реализация ваших замыслов и долгосрочных планов. Постарайтесь обогатить себя новой полезной информацией. В первой половине недели события будут протекать благополучно практически во всех областях вашей деятельности. Вторая половина может оказаться сложнее, особенно если вы не будете держать обещаний, данных партнерам. Постарайтесь все-таки избегать конфликтов на работе. Нежелательно портить отношения даже с теми, кто не разделяет вашу точку зрения. При общении со старшими родственниками в выходные рекомендуется быть сдержаннее и миролюбивее.

Скорпион



Наступает удачное время для работы и творчества. Вероятно получение прибыли. Противопоказаны перегрузки на работе. Окружающая действительность будет, кА зеркало, отражать ваше настроение, так что чаще улыбайтесь. Приятно ощущать себя значимым человеком, уважение придает уверенность в собственных силах. За эту неделю вы многого достигнете. Укрепятся ваши позиции в профессиональной сфере. Ваша работа принесет вам прибыль и интересный круг общения. Ваш успех может вызвать зависть недоброжелателей, однако они не сумеют причинить вам вреда. Постарайтесь разделить все радости и проблемы с любимым человеком. Берегите свои и чужие нервы. Выходные посвятите домашним делам и близким людям.

Стрелец



Постарайтесь избегать разговоров и споров с окружающими. Возможно появление незначительных трудностей, которые коснутся вашей работы. Но вы сможете все преодолеть. Действуйте сами, лишь в исключительных случаях спрашивайте чужого совета. Не пугайтесь возможных изменений в своей жизни. Не забывайте о чувстве собственного достоинства, но постарайтесь не задирать нос, чувствуя себя звездой первой величины. Сейчас подходящее время для знакомства с потенциальным работодателем, желательно, в неформальной обстановке. Не нужно бояться наступающих перемен, так как даже при небольших усилиях вам удастся добиться существенных результатов. Вы убедитесь в том, что необходимы множеству людей, будете полезны близким.

Козерог



Работы много, как никогда, но вас это не пугает. За ваше трудолюбие и упорство вы получите соответствующее вознаграждение. Наступил ответственный период для профессионального роста и связанных с ним служебных и материальных достижений. Количество дел на работе все увеличивается, на этой неделе вам может начать казаться, что ее вы проведете в трудах без права на отдых, еду и сон. Не переживайте, все проблемы решаемы, если вы проявите собранность, внимательность и сосредоточенность. Не стесняйтесь применить свои знания на практике, это значительно ускорит дело. В четверг постарайтесь не тратить драгоценное время на болтовню. Не планируйте на пятницу решение ответственных вопросов, в противном случае есть риск ошибиться или стать жертвой обмана. В выходные дети порадуют вас своими успехами, если вы найдете время с ними пообщаться.

Водолей



Вы будете вынашивать важные планы, которые пока будет сложно реализовать. Решение спорного вопроса лучше отложить. Не полагайтесь на советы друзей, они могут сбить вас с толку. А вот оптимизм и уверенность в себе сделают для вас то, чего вы бы не добились никакими ухищрениями. Не будьте так легкомысленны, остерегайтесь общения в сомнительных компаниях, иначе вы можете сами не заметить, как превратитесь в выразителя чуждых вам интересов. В понедельник или во вторник вам, похоже, придется выступать перед большой аудиторией. Постарайтесь подготовиться и не волноваться. Запланированные дела в четверг успешно завершатся. В пятницу держите свои планы и идеи при себе, еще не время рассказывать о них окружающим. В субботу лучше заняться повседневными делами, а вечер посвятить приятному романтическому отдыху.

Рыбы



Вы можете совершить почти невозможное, но стоит призадуматься, нужно ли это делать… чтобы достичь позитивных результатов, все важные дела необходимо соответственно распланировать. Окружающие люди будут вызывать симпатию, помогать и поддерживать вас. На этой неделе необходимо продумать стратегию ваших будущих действий. Реален шанс воплощения в жизнь ранее задуманного в карьере. Успех вполне возможен, но в первой половине недели не следует слишком выделяться и привлекать внимание начальства. Не помешает проанализировать атмосферу в коллективе, она должна быть рабочей - без интриг или панибратства. Будьте осмотрительны при личном общении, так как могут раскрыться ваши тайны, нарушив спокойствие в семье.



