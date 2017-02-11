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Во Львове во дворе многоэтажки взорвали гранату (ВИДЕО)

12.02.2017 (13:38)
Во Львове во дворе многоэтажки прогремел взрыв
Во Львове во дворе многоэтажки прогремел взрыв
Во Львове во дворе многоэтажного дома на улице Городецкой прогремел взрыв. По предварительным данным, неизвестный взорвал во дворе многоэтажки гранату.
Об этом сообщает пресс-службе Львовского горсовета.
"Сегодня, 12 февраля, ориентировочно в 9.00 во дворе на ул. Городоцкой, 173 произошел взрыв предмета, похожего на гранату", - говорится в сообщении.
По словам председателя Франковской районной администрации Тараса Гниды, предварительно выяснили, что гранату выбросили во двор из окна, в результате чего и произошел взрыв.
Как отмечается, никто не пострадал, однако местная жительница написала на странице паблик "Варта-1", взрывной волной были уничтожено ее окно.
Также депутат Львиского горсовета и активист Игорь Зинкович уточнил, что к одному из жильцов дома пришел товарищ, с которым они распивали алкогольные напитки, а когда поссорились, гость взял гранату, вышел во двор и подорвал.
На месте работали правоохранительные службы и медики.
Позже правоохранители сообщили, что задержали мужчину, который во Львове бросил во двор многоэтажки гранату.



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Интернет-издание
UA- Reporter.com
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