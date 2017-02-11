Во Львове во дворе многоэтажки взорвали гранату (ВИДЕО)

12.02.2017 (13:38)

Во Львове во дворе многоэтажки прогремел взрыв

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Во Львове во дворе многоэтажного дома на улице Городецкой прогремел взрыв. По предварительным данным, неизвестный взорвал во дворе многоэтажки гранату.Об этом сообщает пресс-службе Львовского горсовета."Сегодня, 12 февраля, ориентировочно в 9.00 во дворе на ул. Городоцкой, 173 произошел взрыв предмета, похожего на гранату", - говорится в сообщении.По словам председателя Франковской районной администрации Тараса Гниды, предварительно выяснили, что гранату выбросили во двор из окна, в результате чего и произошел взрыв.Как отмечается, никто не пострадал, однако местная жительница написала на странице паблик "Варта-1", взрывной волной были уничтожено ее окно.Также депутат Львиского горсовета и активист Игорь Зинкович уточнил, что к одному из жильцов дома пришел товарищ, с которым они распивали алкогольные напитки, а когда поссорились, гость взял гранату, вышел во двор и подорвал.На месте работали правоохранительные службы и медики.Позже правоохранители сообщили, что задержали мужчину, который во Львове бросил во двор многоэтажки гранату.